Uma criança de 2 anos morreu após o carro em que estava capotar na sexta-feira (28) no Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esclareceu que socorreu a criança da UPA de Santa Luzia para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) e o transporte ocorreu sem intercorrências, pois a criança apresentava certa estabilidade.

Nesta segunda-feira (1º), o Samu informou que a transferência foi feita após coordenação da equipe médica, pois o menino ia para o HMTJ para exames de imagens e depois seria encaminhado para a Santa Casa para os procedimentos necessários.

Contudo, durante a realização de uma tomografia computadorizada o menino começou a reduzir a frequência cardíaca. Ele foi reanimado por 50 minutos, mas não resistiu aos ferimentos.



O menino teve Traumatismo Cranioencefálico (TCE) gravíssimo, com fratura na base do crânio, e morreu no HMTJ.

A mãe da criança, de 37 anos, foi transferida pelo Samu da UPA Santa Luzia para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) também com TCE, além de confusão mental e dor de cabeça forte. Ela foi atendida e liberada na unidade.