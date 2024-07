Uma gestante ficou ferida após uma batida entre uma ambulância e um carro no trevo de acesso a BR-040, na MG-353, em Juiz de Fora, nesse domingo (30). Outras cinco pessoas também ficaram feridas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada após o acidente registrado no km 65. No local, a ambulância particular estava atravessada na pista. O veículo de socorro teria invadido a contramão e bateu na lateral do outro carro.

Segundo a PMRv, o carro seguia do Rio de Janeiro para Ubá, e a ambulância para Juiz de Fora.

Seis pessoas tiveram ferimentos leves, sendo que quatro estavam na ambulância e outras duas no carro, sendo uma delas a gestante.

FOTO: PMRv - Quatro pessoas que estavam no carro precisaram de atendimento em Juiz de Fora

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por populares. Os nomes não foram divulgados e não há informações sobre o estado de saúde delas.

O Samu socorreu duas pessoas, uma de 55 anos com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) modera, consciente e orientado; foi levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). A segunda pessoa relatou ter batido a cabeça no momento do acidente, mas estava consciente e orientado, com escoriações pelo corpo, e recusou atendimento.



A perícia foi acionada e esteve no local. Depois dos trabalhos, os veículos foram liberados para os responsáveis.