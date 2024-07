Um homem de 38 anos foi morto após se desentender com a mãe dos autores do crime, dois jovens de 20 e 21 anos, foi o que concluiu a investigação da Polícia Civil em Juiz de Fora. O homicídio foi registrado em 19 de maio, no Bairro de Lourdes.

Nesta segunda-feira (1º) a Polícia Civil informou que inicialmente a ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte, e que um dos agressores, de 26 anos, foi preso em flagrante. Contudo, após os trabalhos de investigação foi constatado que houve um homicídio.

O delegado responsável pelo caso, Márcio Savino, esclareceu que “o crime foi uma tentativa de se fazer justiça com as próprias mãos, perpetrada por indivíduos conhecidos no meio policial por envolvimento em práticas criminosas, como lesão corporal, posse de arma, receptação, roubo e tráfico de drogas na região".

‘Justiceiros’

A Polícia Civil informou que as investigações apontaram o envolvimento de outros dois jovens no crime. O homicídio teria ocorrido por causa de um desentendimento familiar entre a vítima a mãe deles.

"Os investigados, ao saberem do ocorrido, resolveram se apresentar como 'justiceiros' e passaram a agredir a vítima com diversos socos, pontapés e pauladas, levando à sua morte alguns dias depois das agressões", contou Savino.

O inquérito foi encaminhado ao judiciário e os suspeitos indiciados por homicídio.