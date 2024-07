Nesse final de semana, a gruta dedicada a Nossa Senhora Rosa Mística, localizada na Praça Adélia Saggioro, no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora, foi completamente depredada. Durante o ato de vandalismo, ocorrido na madrugada de sábado (29) para domingo (30), foram quebradas a porta de vidro da gruta e as imagens que ela abrigava. Conforme a Arquidiocese, esta é a terceira vez que a Gruta é destruída desde que foi erguida, em 1995.

A Guarda Municipal esteve no local para registrar a ocorrência, que seguiu para a investigação da Polícia Civil. Em nota, o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, lamentou o ocorrido. “Muito entristeceu o nosso coração a notícia do ato de vandalismo sofrido pela gruta dedicada a Nossa Senhora Rosa Mística, em Juiz de Fora. Mesmo sem saber ainda o real motivo para tal brutalidade, reiteramos o nosso total desacordo a qualquer prática de depredação, de intolerância religiosa ou de violência contra os sentimentos religiosos das pessoas. Esperamos que as autoridades tomem as devidas providências para elucidar este caso e, mais importante, evitar que episódios parecidos aconteçam no futuro. O direito da prática livre e pacífica da fé - independente da religião - deve ser defendido em todas as instâncias”, escreveu o Pastor Arquidiocesano.

O espaço foi uma iniciativa de Thereza Nogueira da Silveira, falecida há três meses, com o apoio de Rubens Vasconcellos. Ela sempre foi a responsável pela manutenção do local, tarefa que passou aos filhos.

Ajuda para reconstrução

Desde que o ato de vandalismo foi divulgado nas redes sociais, muitas pessoas têm oferecido ajuda para a reforma da gruta e a compra de novas imagens. A família responsável pelo espaço, contudo, prefere esperar que a investigação da Polícia Civil seja concluída.