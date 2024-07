A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou, nesta segunda-feira (1º), a reclassificação do processo seletivo para os cursos de graduação em Educação a Distância (EaD) para o ano de 2024. A nova lista convoca 330 candidatos a realizarem a matrícula, que possui duas etapas: confirmação de interesse e envio de documentação. Os nomes dos convocados estão disponíveis no site da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara).

De acordo com a instituição, os candidatos aprovados na reclassificação devem primeiro realizar a pré-matrícula online. Este processo vai ser aberto nesta quarta-feira (3), às 10h, e vai até as 23h59 da próxima quinta (4). Após essa etapa, os candidatos devem enviar a documentação necessária entre os dias 8 e 12 de julho. Ambas as etapas serão realizadas através do site da Cdara.



Procedimentos para a matrícula

A primeira etapa da matrícula envolve a confirmação de interesse na vaga, que deve ser feita exclusivamente online. O link para essa confirmação está disponível na página da Cdara, onde os candidatos devem realizar o procedimento entre quarta (3) e quinta (4).

Na segunda etapa, os candidatos devem enviar a documentação requerida. A lista de documentos varia conforme o grupo de acesso ou cota do candidato e está detalhada na Portaria de Matrícula da UFJF, também disponível no site da Cdara. O envio de documentos será feito pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga), que requer um cadastro inicial.

Para iniciar o envio dos documentos, os candidatos devem acessar o Siga, clicar em “Meu primeiro acesso”, digitar o CPF no campo "Login" e seguir as instruções para receber e confirmar um código de segurança. Após criar uma senha, os candidatos podem acessar o sistema para enviar os documentos.

É importante que os candidatos leiam atentamente os termos da matrícula e enviem todos os documentos solicitados de forma completa e legível. Cada documento deve ter no máximo 3 MB e estar sem cortes ou rasuras para evitar problemas na validação da matrícula.

