Com a aproximação do recesso escolar, o Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) está preparando uma série de oficinas de férias para oferecer aprendizado e diversão ao público, em Juiz de Fora. As atividades, que acontecem entre os dias 16 e 27 de julho, estão abertas a participantes de diversas faixas etárias. As inscrições começam nesta quarta-feira (3), a partir das 10h, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Mamm.

Segundo a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), nesta edição, o Mamm disponibiliza mais de cem vagas distribuídas em oficinas de cerâmica, karaokê, desenho, literatura de cordel, customização de roupas e acessórios, pintura, crochê, gravura e encadernação. Carmem Mattos, responsável pela Divisão de Ação Educativa do Mamm, conta que todas as oficinas têm um caráter introdutório: “As oficinas de férias são um ponto de partida para conhecer e experimentar algumas técnicas e processos artísticos”.

Os interessados podem se inscrever em quantas oficinas desejarem, desde que respeitem a faixa etária estabelecida para cada atividade. Durante o processo de inscrição, é necessário marcar todas as oficinas de interesse.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem ligar para o telefone (32) 2102-3577.

Conheça as oficinas

Oficina de cerâmica

16/07, das 14h às 16h

10 vagas para crianças de 8 a 11 anos.

A atividade será ministrada pela bacharelanda em Artes Visuais (Instituto de Artes e Design – IAD) e bolsista do projeto “Ações Educativas Mamm” (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística/Pró-reitoria de Cultura – Pibiart/Procult), Ana Luísa Custódio.



Oficina de karaokê

17/07, das 14h às 16h

15 vagas para pessoas de 16 anos ou mais.

A atividade será ministrada por Marina Menezes. Marina tem formação em Canto, é bacharelanda em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Educação Museal”. (Mamm).



Oficina de desenho

18/07, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 11 anos ou mais.

A atividade será ministrada pela artista, estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Educação Museal” (Mamm), Maysa Galhardo.



Oficina de literatura de cordel e gravura

19/07, das 14h às 16h

8 vagas para pessoas de 60 anos ou mais.

A atividade será ministrada pelo estudante do curso de Letras-Espanhol e bolsista do projeto “Museu inclusivo: acesso e participação”, Lucas de França.



Oficina de customização de roupas e acessórios

20/07, das 9h30 às 11h30

10 vagas para pessoas de 12 anos ou mais.

A atividade será ministrada por Marina Menezes. Marina tem formação em Canto, é bacharelanda em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Educação Museal”. (Mamm).



Oficina de pintura

20/07, das 14h às 15h30

8 vagas para crianças de 6 a 8 anos.

A atividade será ministrada pela artista, estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Educação Museal” (Mamm), Maysa Galhardo.



Oficina de cerâmica

23/07, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 12 anos ou mais.

A atividade será ministrada pela bacharelanda em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Ações Educativas Mamm” (Pibiart/Procult), Ana Luísa Custódio.



Oficina de crochê

24/07, das 14h às 16h

10 vagas para pessoas de 12 anos ou mais.

A atividade será ministrada pela bacharelanda em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Museu inclusivo: acesso e participação” (Pibiart/Procult), Caetana Geraldo.



Oficina de gravura

25/07, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 12 anos ou mais.

A atividade será ministrada pela bacharelanda em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Materiais alternativos como matriz para prática de gravura” (Pibiart/Procult), Lohanny Almeida.



Oficina de encadernação

26/07, das 14h às 16h

12 vagas para pessoas de 12 anos ou mais.

A atividade será ministrada pelo conservador-restaurador e superintendente do Mamm, Aloisio Castro, pelo conservador-restaurador no Laboratório de Conservação e Restauração de Papel do Mamm, Lauro Bohnenberger, e pela artista visual, bacharela interdisciplinar em Artes e Design (IAD) e bolsista do projeto “Acervo Mamm: preservação e acesso” (Mamm), Nathália Castro.



Oficina de gravura

27/07, das 9h30 às 11h

10 vagas para crianças de 8 a 10 anos.

A atividade será ministrada pela bacharelanda em Artes Visuais (IAD) e bolsista do projeto “Materiais alternativos como matriz para prática de gravura” (Pibiart/Procult), Lohanny Almeida.