As inscrições para a Colônia de Férias gratuita do Parque Municipal começam nesta terça-feira (2). As atividades serão realizadas entre os dias 16 e 26 de julho, de terça a sexta, para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos.

As vagas são divididas por faixa etária, de 5 a 7, de 8 a 11 e 12 a 15 anos. Serão oferecidas brincadeiras, pinturas, jogos, cinema, gincanas, atividades culturais e ambientar no Parque Municipal.

De acordo com a Prefeitura, a Colônia será dividida em duas semanas, com seis turmas, três entre 16 e 19, e outras três entre 23 e 26 de julho, das 8h30 às 12h.

Os interessados podem fazer o cadastro pelos telefones (32) 3241-6532 / 3690-3655, das 8h às 17h. É preciso informar nome e idade da criança/adolescente, nome do responsável e telefone com WhatsApp para contato. Mais informações sobre a Colônia podem ser solicitadas pelo primeiro número de telefone disponibilizado.

Cada criança deve trazer o próprio lanche para o piquenique comunitário. Os responsáveis precisam assinar o termo de compromisso no primeiro dia da Colônia de Férias, e não precisam acompanhar as crianças durante o horário das atividades.

O Parque Municipal fica na Rua do Contorno, nº 8, no Bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h; é permitida a entrada de visitantes até as 16h.

Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.