Nesta quinta-feira (4), duas manutenções programadas, uma pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e outra pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), podem afetar o fornecimento de água nas regiões Centro-Sul, Sul e Oeste de Juiz de Fora. Em ambos os casos, o abastecimento vai ser reiniciado ainda na quinta-feira, com a previsão de que o fornecimento esteja regularizado até a noite do mesmo dia.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a interrupção que prevê um maior impacto no abastecimento ocorre por uma manutenção elétrica, por parte da Cemig, na região da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), localizada próximo ao Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), no Bairro São Mateus. O trabalho vai ser realizado entre 9h e 16h, podendo afetar o fornecimento de água nos seguintes bairros e/ou loteamentos: Dom Bosco, Estrela Sul, Estrela Alta, Granjas do Bosque, Jardim das Azaleias, Jardim Laranjeiras, Jardim Liú, Residencial Jardim da Serra, Parque Jardim da Serra, Parque Guajajaras, Parque Residencial Lajinha, Parque Alto, Salvaterra e São Domingos. Trechos do Aeroporto, Cascatinha, Cidade Universitária, Itatiaia, Jardim Marajoara, Jardim Universitário, Martelos, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Portal do Aeroporto, Parque Alto, Parque Guadalajara, Residencial Mandala Park, Santana, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santa Luzia, São Mateus, São Pedro, Teixeiras e Tupã também podem ser comprometidos.

A outra manutenção, de responsabilidade da Cesama, é prevista para ser realizada na estação de bombeamento (booster) Granbery I, e visa melhorar o fornecimento de água na região. Para isso, os trabalhos acontecem no horário de 8h às 12h, interrompendo o abastecimento nesse bairro e em parte do Centro da cidade, incluindo o loteamento Residência e os hospitais São Vicente de Paulo - HTO e 9 de Julho. No caso das unidades de saúde, caminhões-pipa serão enviados, se necessário.