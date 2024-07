A Câmara Municipal de Juiz de Fora divulgou os resultados da consulta pública Fala JF, realizada para orientar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, em uma Audiência Pública na tarde dessa segunda-feira (1º). Durante 21 dias, 2.378 juiz-foranos expressaram suas prioridades para os investimentos públicos municipais. A saúde liderou como a principal preocupação, com 21% dos votos, seguida por educação, com 16%, e segurança, com 13,5%.



Segundo o Legislativo, a pesquisa abordou nove temas principais, cada um com subtemas específicos, e foi conduzida em oito regiões de planejamento da cidade, sendo Centro, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Leste e Oeste, além dos distritos. O presidente da Câmara, vereador Zé Márcio-Garotinho (PDT), destacou a importância da participação popular no processo orçamentário municipal, iniciado no ano anterior pela Casa Legislativa. "Nós apresentamos os temas para que a população possa votar onde é que ela gostaria que o dinheiro dos impostos, os recursos públicos sejam aplicados para o ano seguinte”", afirmou.



Veja as prioridades por tema e região de planejamento

Em relação às prioridades definidas pelos juiz-foranos, a saúde destacou-se como a área mais demandada, com ênfase no aumento de profissionais e na oferta de consultas médicas. Já a educação foi apontada como necessitando melhorias gerais na qualidade do ensino e reformas de escolas. Na sequência, a segurança ganhou destaque com o combate ao uso de drogas e a ampliação do efetivo da Guarda Municipal.

A distribuição das prioridades variou conforme as oito regiões de planejamento da cidade. Na região Centro, por exemplo, que inclui bairros como Santa Helena e São Mateus, a saúde também liderou as escolhas dos moradores. Na região Centro-Oeste, que abrange áreas como Francisco Bernardino, a saúde foi a prioridade máxima, seguida de perto pela educação. Já na região Leste, que inclui Vitorino Braga e Progresso, a saúde foi a mais votada, seguida por educação e transporte.

Na primeira região de planejamento, Centro, com bairros como Santa Helena, São Mateus e Granbery, a prioridade dos moradores recai sobre a saúde pública, escolha de 18,69% dos participantes da região. Em segundo lugar, educação, seguido por segurança e assistência social e direitos humanos.

Na segunda região, Centro-Oeste, onde estão bairros como Francisco Bernardino e Cerâmica, os moradores escolheram como prioridade a saúde, opção de 23,81% dos participantes, seguido de educação, com 19,39%, e em terceiro lugar aparece a segurança, com 12,59%, seguida por transporte e mobilidade urbana.

Na região Leste, onde estão os bairros Vitorino Braga, Progresso e Linhares, a prioridade também é saúde, com 20,50%, seguida por educação, com 15,16%; porém, em terceiro lugar, vem transporte, mobilidade e trânsito, como a prioridade de 12,75% dos participantes.



Na região Nordeste a preocupação dos moradores é com segurança. Ela figura em segundo lugar no ranking das prioridades, como escolha de 15,27% dos moradores, atrás apenas da saúde, com 22,31%. Em terceiro vem educação, com 15,01% e, por último, transporte, mobilidade e trânsito, com 12,75%. Na região Norte, saúde vem em primeiro lugar, com 21,07% dos votos, e em segundo lugar, a preocupação dos moradores da região reside sobre transporte, mobilidade e trânsito, opção escolhida por 16,41%. Em terceiro e quarto lugar vêm educação com 14,34% e segurança com 12,78%.

Na região Oeste, em bairros como São Pedro e Aeroporto, a população escolheu como prioridade saúde, com 19,10% dos votos. Em segundo lugar vem educação, com 17,93%; em terceiro lugar transporte mobilidade e trânsito, com 14,42% dos votos; e em quarto lugar segurança, com 12,87%. Na região Sul, a prioridade é saúde, com 19,54% dos votos; seguida de educação, com 17,59%; segurança, com 12,39%; e transporte, com 10,5%. Finalizando, na região Sudeste a preocupação maior se relaciona com saúde para 25% dos participantes, seguida de educação e transporte, ambos com 15% dos votos, e segurança com 14% dos votos dos participantes.

A consulta popular ouviu também os moradores dos Distritos de Rosário de Minas, Penido, Valadares, Humaitá de Minas, Torreões, Monte Verde de Minas, Caetés de Minas e Sarandira. Para essa parcela da população, a prioridade é a saúde, que recebeu 26,4% dos votos. Em segundo lugar vem a preocupação com segurança, que recebeu 15,8% dos votos, em terceiro lugar transporte, mobilidade e trânsito, que recebeu 15,6% dos votos, e em quarto lugar educação, com 13,2% dos votos.

