O novo equipamento de videomonitoramento de Juiz de Fora terá tecnologia de reconhecimento de caractere óptico para leitura de imagens e inteligência artificial. São 225 novos equipamentos espalhados pela cidade, totalizando 333 câmeras.

O novo sistema instalado no Centro de Monitoramento e Operações da Guarda Municipal, no São Mateus, foi inaugurado nesta quarta-feira (3). O projeto é coordenado e custeado pelo Município.

A Prefeitura ressalta que o sistema integrado não compromete o funcionamento do Olho Vivo e que as novas câmeras não têm função de fiscalização de trânsito. Com o novo sistema, a cidade passa a contar com 333 câmeras: 225 novas, 54 do Olho Vivo e 54 do radar preexistentes.

Remodelagem

Os pontos de instalação dos equipamentos foram definidos após o Executivo escutar as polícias Civil e Militar.

“A própria adoção do novo sistema atende a uma demanda vinda das forças de segurança, no final do ano de 2022, que apontava a importância de colocação de câmeras em algumas áreas descobertas da cidade, principalmente, nas entradas e saídas, incluindo a Zona Rural, a fim de ampliar o controle de entrada de armas, drogas e criminosos de outras regiões na cidade”, explicou a Administração Municipal.



Com a remodelagem, o Centro de Monitoramento e Operações da Guarda Municipal, no São Mateus, foi reestruturado e com equipamentos que vão permitir a efetivação do cercamento eletrônico.

Desde 2022, o município aderiu ao sistema Córtex do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que possibilita a integração de informações sobre movimentação de veículos suspeitos em todo o país.