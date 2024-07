A Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER), em parceria com o Instituto Assistencial Plurividas, realiza uma nova campanha de exames ginecológicos gratuitos. Segundo o coordenador do projeto, o ginecologista Vinicius Mantini, serão oferecidas 60 vagas semanais. Até o momento, 400 mulheres foram acolhidas na primeira fase da campanha, iniciada em fevereiro.

De acordo com a Ascomcer, as vagas serão disponibilizadas a partir desta sexta-feira (5), no próprio hospital, na Avenida Itamar Franco, nº 3.500, Cascatinha, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A ação faz parte do projeto “Saúde para Todos”, do Plurividas, com o apoio do Ministério das Mulheres e pretende realizar, também, atendimentos pelo Ascomóvel, na Zona Norte da cidade.

As pacientes interessadas devem realizar o agendamento diretamente com o instituto, pelo WhatsApp (32) 9 9865-9108. “O câncer de colo de útero é o terceiro mais incidente nas mulheres no Brasil. Ele acontece devido à infecção pelo vírus HPV, e nós conseguimos detectar as lesões precursoras por meio do exame preventivo – recomendado para mulheres entre 25 a 64 anos que já tiveram relação sexual. Detectado precocemente, é possível realizar tratamentos menos invasivos e com maior qualidade de vida para a paciente, permitindo também a cura. Por isso é muito importante manter o exame em dia”, destaca o ginecologista Vinicius Mantini.

Em caso de achados suspeitos ou necessidade de cirurgias ginecológicas, as pacientes serão encaminhadas para os procedimentos e tratamentos na unidade. As ações serão divulgadas mensalmente no site e nas redes sociais da instituição no Instagram (@ascomcer).

Segundo a presidente da ASCOMCER, Alessandra Sampaio, “nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para a população de Juiz de Fora. Somos um hospital filantrópico, com 98% dos atendimentos realizados pelo SUS. Estamos constantemente em busca de parcerias para proporcionar atendimentos humanizados e gratuitos no combate ao câncer."