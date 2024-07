O trânsito da Avenida Francisco Bernardino foi totalmente liberado na tarde desta quarta-feira (3), após o cruzamento com a Rua Benjamin Constant, em Juiz de Fora. Os itinerários de todas as linhas de ônibus que passam pelo local retornam ao normal, não sendo necessário mais o desvio.



A passagem embaixo do viaduto estava fechada para a realização das intervenções urbanísticas do novo viaduto Roza Cabinda, que só puderam ser iniciadas após a finalização da obra viária. Os trabalhos no local continuam, porém, com o avanço das obras, com a pista liberada para o tráfego.



Mudanças

A ideia deste novo equipamento urbano é eliminar da rota dos motoristas a passagem de nível na Rua Benjamin Constant, com a intenção de ofertar um melhor fluxo viário. O viaduto vai impactar positivamente na pontualidade das linhas de transporte coletivo e também vai garantir maior fluidez para o trânsito da área central. Por ser próximo ao Corpo de Bombeiros, também vai acelerar a chegada do socorro para algumas áreas da cidade.



Com a alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino, a ligação ao Morro da Glória e à Cidade Alta será agilizada. A entrega do viaduto também conclui o binário de ligação, iniciado com a abertura do Viaduto Helio Fádel Araújo, à Região Leste e à Avenida Brasil, consequentemente também agilizando o trajeto para a Região Norte.



Outra preocupação da obra é garantir mais segurança aos pedestres, que passam a ter o foco na travessia somente na composição férrea; e aos motoristas que zeram os riscos de acidentes na passagem de nível. O entorno do viaduto será urbanizado, com a melhoria da acessibilidade, iluminação e travessias de pedestres.