Um apartamento no edifício conhecido como “Bateau Mouche” no Bairro Industrial, em Juiz de Fora, pegou volta no início da madrugada dessa quarta-feira (3). Ninguém ficou ferido.

O prédio já havia sido interditado pela Defesa Civil em 2021, segundo o Corpo de Bombeiros. A reportagem procurou a Prefeitura e aguarda retorno.

Aos bombeiros, uma moradora do local disse que estava dormindo e acordou com a fumaça e as chamas, e não sabia identificar a causa.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Incêndio no prédio "Bateau Mouche" em Juiz de Fora

Foram gastos cerca de 200 litros de água para combater as chamas que estavam concentradas na cozinha do apartamento. A Defesa Civil foi acionada novamente para verificar o risco estrutural do edifício.



