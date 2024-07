Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (4) a primeira usina fotovoltaica de Juiz de Fora, no Estádio Municipal Radialista Mario Helênio.

Foram instalados na parte externa às arquibancadas do Estádio 1758 módulos (placas fotovoltaicas) e quatro inversores, com capacidade para gerar, aproximadamente, 118 mil kWh/mês. Apenas como medida de comparação, esta energia seria o suficiente para abastecer cerca de 777 casas populares por um mês. A expectativa é que a usina gere uma economia anual de quase um milhão e meio de reais aos cofres públicos municipais.



De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a escolha do local de implantação da usina se deu por questões ligadas à incidência solar, tendo em vista que o sol incide por mais tempo na área, aumentando, consequentemente, a geração de energia.



Cidade sustentável



A previsão é que a usina fotovoltaica gere 1420 megaWatts-hora ao ano, evitando a emissão de mais de 460 toneladas de CO², o que neutraliza os gases do efeito estufa. Isso é o equivalente a 3.222 árvores plantadas e cultivadas.



“Um dos nossos grandes desafios é fazer uma gestão eficiente, que significa fazer mais e melhor, a um custo menor. Esta usina, somada à iluminação pública de LED, têm a capacidade de gerar uma significativa economia financeira ao município, o que nos permite investir em novas frentes de trabalho”, afirmou o diretor-presidente da Empav, Richard Tavares.



Compensação ambiental



Para a construção da usina, foi necessária a supressão de árvores no local de instalação das placas. Todos os cortes já foram compensados, através do programa “Cultivar o Futuro”, com o plantio de 500 exemplares de árvores nativas no Parque da Lajinha. Além disso, o “Cultivar o Futuro” segue com plantios semanais em diversas regiões da cidade, já tendo sido feito o cultivo de mais de dez mil árvores desde o seu lançamento, em março de 2023.