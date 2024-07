Em ação de rotina mensal, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou fiscalização em agências bancárias da região central. Segundo o Órgão, o objetivo foi verificar se os atendimentos estão de acordo com as normas neste período de pagamento dos aposentados e pensionistas.



Foram fiscalizadas agências dos bancos Mercantil, agência Rio Branco, agência Floriano, Bradesco, agência Halfeld e Caixa e agência Getulio Vargas. Nesta quinta-feira (4) foram lavrados nove autos de infração devido à ausência de informações obrigatórias nas senhas, urna violada, ausência de cartazes e tempo de espera para atendimento excedido.



O Procon também realizou ação educativa nas filas de bancos e nas agências centrais que pagam benefícios a aposentados e pensionistas, entre elas: Caixa Econômica, Bradesco, Mercantil e Itaú. Além disso, foi realizada ação educativa nas filas dos bancos. O objetivo é alertar os consumidores quanto aos riscos do crédito consignado.



Caso o consumidor identifique irregularidades em agências financeiras, a denúncia pode ser feita junto ao Procon pelos telefones 3690-7610 ou 3690-7611, ou presencialmente na sede da agência, localizada na Avenida Itamar Franco, 992, Centro.