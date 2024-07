Neste sábado (6) a partir de 8h, algumas vias próximas ao Estádio Municipal serão momentaneamente fechadas para a passagem dos atletas da 5ª Corrida Família do Servidor. A previsão total de duração da prova é de 40 minutos. A prova tem como percurso a Rua Zacquia Mocdeki, Rua Liduino Vieira dos Reis, Avenida Eugênio do Nascimento, Rua Dirceu F. Barbosa.

Segundo a Prefeitura, os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão estar no local para orientar os motoristas e garantir a segurança dos atletas.

Já as linhas de ônibus 515 - Dom Orione, 537 - Jardim da Serra e 539 cumprem desvio alternativo até o final do evento. Confira abaixa como fica o itinerário:



Linhas: 515 - Dom Orione e 537 - Jardim da Serra:



Sentido Centro/bairro: ...,Rua Américo Mendes, Rua Francisco Batista Oliveira, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Francisco Fayer Sobrinho, Av. Eng. Waldir Pedro Monachesi, Rua Appolônio dos Reis, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Paulo Botti, José Appolônio dos Reis, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Fernando Cyrne …



Sentido bairro/Centro: Sem alteração



Linha: 539 - Santos Dumont



Sentido Centro/bairro: ...,Av. Eugênio do Nascimento, Rua Guilherme de Almeida, Rua Francisco Batista de Oliveira, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Francisco Fayer Sobrinho, Av. Eng. Waldir Pedro Monachesi, Rua José Appolônio dos Reis, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Paulo Botti, Rua José Apolônio dos Reis, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Fernando Cyrne,...



Sentido bairro/Centro: Sem alteração