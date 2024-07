Nesta sexta-feira (5), a obra de contenção na Rua José Lourenço, no Bairro Borboleta, foi concluída e a circulação de veículos na via vai ser liberada a partir da próxima segunda-feira (8), em Juiz de Fora. Com isso, as linhas de ônibus 513 e 514 – Borboleta também vão retornar ao itinerário normal. Confira o itinerário:

514 - Cascatinha/Borboleta



Itinerário Cascatinha/Borboleta:



Rua Miguel José Mansur nº420 Ponto Final, Rua Petrus Zaka, Rua Tom Fagundes, Avenida Paulo Japiassu Coelho, Avenida Itamar Franco, Rua Dr. Romualdo, Avenida Rio Branco, Rua Silva Jardim, Avenida Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua Profa. Violeta dos Santos, Avenida Laudelino Schetino, Rua Benjamin Guimarães, Rua Antônio Fellet, Rua Júlio Menini, Rua José Lourenço, Rua Eng. Edmundo Schimidt (retorna), Rua José Lourenço, Rua Augusto Thielman, Rua Maria Aládia, Rua Eduardo Sathler (portaria do condomínio) - ponto final.



Itinerário Borboleta/Cascatinha:



Rua Eduardo Sathler (portaria do condomínio) - ponto final, Rua Geraldo Moreira de Almeida, Rua Ricardo Schaller, Rua Maria Aládia Rua Guilherme Debussy, Rua Josefina Lawal Surerus, Rua Doutor Euvaldo Lodi – contorna a via em sentido horário, Rua Irmão Menrado, Rua Tenente Paulo Maria Delage, Rua Julio Menini, Rua Antônio Fellet, Rua Benjamin Guimarães, Rua Christovam Molinari, Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Avenida Rio Branco, Avenida Itamar Franco, Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, Rua Francisco Vaz de Magalhães, Rua Antônio Carlos Saraiva até o viradouro e retorna, Rua Francisco Vaz de Magalhães, Rua Antônio Altaf, Rua Joaquim Carneiro Filho, Avenida Doutor Paulo Japiassu Coelho, Avenida Deusdedith Salgado, Trevo Arlindo Daibert e retorna, Avenida Deusdedith Salgado, Ladeira Alexandre Leonel até a rotatória do Clube Cascatinha e retorna, Rua Miguel José Mansur nº420 ponto final. Extensão Estrela Sul: Ladeira Alexandre Leonel, Rua Pássaros da Polônia, Rua Luz Interior, Rua Pétala Misteriosa, Rua Luz Interior, Rua Pássaros da Polônia, Ladeira Alexandre Leonel até a rotatória do Clube Cascatinha, Rua Miguel José Mansur nº 420 - Ponto Final.



513 - Borboleta/Centro



Itinerário Centro/Borboleta:



Rua Pedro Vanderpol n° 694 – Ponto Final, Rua Humberto Menini, Rua Josefina Lawal Surerus, Rua Dr. Euvaldo Lodi até o final e retorna, Rua São Cosme, Rua José Lourenço, Rua Júlio Menini, Rua Antônio Fellet, Rua Benjamim Guimarães, Rua Cristovan Molinari, Av. dos Andradas, Av. Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Av. Getúlio Vargas n°301 - ponto final.

Itinerário Borboleta/Centro:

Av. Getúlio Vargas n°301 - Ponto Final, Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Rio Branco, Rua Silva Jardim, Avenida Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua Engenheiro José Carlos Morais Sarmento, Rua Catulo Breviliglery. Rua Antônio Fellet, Rua Júlio Menini, Rua Tenente Paulo Maria Delage, Rua Simão Gabriel Sffer, Rua Humberto Menini, Rua Margarida de Lima, Rua Pedro Vanderpol n° 694 – Ponto Final.