Com a chegada das férias escolares, tempo de descanso e diversão para a criançada, o Museu Mariano Procópio (Mapro) anunciou a volta da colônia de férias no museu, em Juiz de Fora. Serão quatro dias, entre 23 e 26 de julho, com diferentes dinâmicas gratuitas para o público.

Os responsáveis interessados em inscrever crianças e adolescentes de 6 a 13 anos podem entrar em contato com o equipamento urbano pelo número (32) 3690-2004 a partir da próxima segunda-feira (8).

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, além de proporcionar momentos de lazer e descontração aos participantes, o projeto tem o objetivo de aproximar os pequenos do museu. Três turmas com faixas etárias diferenciadas serão formadas, onde as crianças poderão vivenciar diferentes experiências tanto no parque quanto nas exposições do museu.

Turma A: 06 a 09 anos (30 vagas)



Turma B: 06 a 09 anos (30 vagas)



Turma C: 10 a 13 anos (30 vagas)



Sobre a dinâmica das atividades

As oficinas acontecem entre às 14h e 16h e é importante que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis no momento da chegada e da partida e que tragam lanche para um momento de piquenique que será realizado ao final de cada um dos dias. O ponto de encontro será a portaria do parque que fica localizada na Rua Mariano Procópio, 1100.