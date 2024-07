A cidade de Juiz de Fora recebeu, por meio das arrecadações do Imposto de Renda, R$ 536.232,00 para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) e Fundo da Pessoa Idosa (FPI). Para o primeiro fundo, foram destinados R$ 268.505,21, já para o segundo, R$ 267.726,78, tornando o município um dos que receberam as maiores destinações em Minas Gerais.

Segundo a Receita Federal, o estado de Minas Gerais, por sua vez, recebeu R$ 37 milhões - um aumento de 12% em comparação a 2023. Com isso, o FDCA recebeu R$ 21,1 milhões e o FPI, R$ 15,9 milhões. Na capital, Belo Horizonte, foram enviados R$ 3.331.999,14, sendo R$ 1.946.197,19 para o FDCA e R$ 1.385.801,94 para o FPI.



O que é FDCA e FPI?

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) e Fundo da Pessoa Idosa (FPI) são fundos públicos coordenados pelos Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) e pelo Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas Idosas. Eles financiam projetos voltados para garantir, proteger e defender os direitos dos assistidos.