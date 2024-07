Os portugueses e descendentes moradores de Juiz de Fora têm a oportunidade de emitir o Cartão do Cidadão e passaporte em julho e outubro deste ano, para ter a cidadania reconhecida pelo Consulado Honorário de Portugal. Os interessados podem realizar o agendamento enviando um e-mail para alvarojfa@gmail.com ou ligando para o número (32) 3233-1008.

Segundo a Associação Portuguesa de Juiz de Fora, responsável pelo atendimento, as próximas sessões estão programadas para os dias 11 e 12 de julho, no entanto, todas as vagas para estas datas já foram preenchidas. Em outubro, vai haver uma nova oportunidade nos dias 10 e 11, com vagas ainda disponíveis.

Capacidade de Atendimento

Em cada uma dessas sessões, o Consulado Honorário espera atender cerca de 70 pessoas, oferecendo o serviço quatro vezes ao ano. Já foram realizadas sessões em janeiro e abril de 2024.

O Consulado Honorário de Portugal em Juiz de Fora atua sob a supervisão do Consulado de Portugal em Belo Horizonte.

Tags:

Passaporte