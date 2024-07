A Rua José Lourenço foi liberada para trânsito nesta segunda-feira (8) no Bairro Borboleta, em Juiz de Fora. Como divulgado pelo Acessa na manha desta segunda, às 10h03 a via ainda estava interditada, porém, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a liberação ocorreu por volta das 10h30.

Desde agosto de 2021, o trecho da Rua José Lourenço, entre a Augusto Tielman e a Júlio Menini, estava interditado . Segundo a Defesa Civil, na época, a interdição ocorreu por conta dos riscos de deslizamentos de terra.

De acordo com secretário de obras, Lincoln Santos, os trabalhos de estabilização foram realizados por meio da construção de um muro de concreto armado com tirantes (cortina atirantada), o que garante a estabilidade da encosta. Ele afirmou ainda, na assinatura da ordem de serviço, que além da construção do muro, também foram feitos drenagem, na parte superior, evitando que a água desça, para garantir a prevenção e dar maior seguridade à encosta.