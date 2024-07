Um jovem de 28 anos foi morto a tiros na madrugada do último sábado (6), em um bar no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora. O suspeito, de 29 anos, ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, testemunhas informaram que a vítima havia chegado ao bar para comprar uma cerveja, mas começou a discutir com o suspeito, que sacou uma arma de fogo e disparou contra o jovem. Com a vítima caída no chão, o autor dos disparos atirou mais uma vez na cabeça do jovem. Após o crime, o suspeito fugiu em um carro com mais dois passageiros não identificados.

A Polícia Civil realizou a perícia no local e encaminhou o caso para a Delegacia Especializada de Homicídios para apuração. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou o óbito, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

No domingo (7), a PM continuou a busca pelo suspeito em um lugarejo chamado Colônia do Paiol, na cidade de Bias Fortes. O veículo e a arma utilizados no dia do crime foram localizados na residência. O suspeito, porém, não foi encontrado.