O resultado do exame de insanidade mental do motorista de 24 anos, responsável pelo atropelamento de 12 pessoas durante o Torneio Leiteiro das Campeãs em Juiz de Fora - em 9 de setembro de 2023, deu negativo. O pedido do teste foi solicitado pela defesa à Justiça em janeiro deste ano, e o processo ficou suspenso até a emissão do laudo. Com o resultado, o processo segue em andamento.

Com a decisão, o Tribunal de Justiça informou que o réu não foi declarado inimputável, compreendendo que o jovem é capaz de discernir seus atos.

Além disso, o motorista, que está preso desde o dia 27 de outubro de 2023 no Presídio de Eugenópolis, teve o pedido de habeas corpus negado. Em nota, Walmir da Silva, advogado de defesa, confirmou a realização do exame, disse que o habeas-corpus foi negado e que aguarda a audiência de pronúncia.

Lembre o caso

Na madrugada do dia 9 de setembro, o motorista invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou 12 pessoas, só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Na época, ele ficou internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Três pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos.

No mesmo mês, o jovem foi ouvido pela Polícia Civil e ficou em silêncio. Segundo o delegado responsável, Daniel Buchmüller, o caso estaria em fase final de ser concluído.

De acordo com a polícia, uma rixa entre o motorista e outros indivíduos iniciou o conflito. Naquele momento, o réu entrou no carro e invadiu o evento.

