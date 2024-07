Nesta terça-feira (9), uma manutenção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) pode comprometer o abastecimento de água nos bairros Nova Era, Jardim Santa Isabel, Santa Lúcia e adjacências, em Juiz de Fora.

Segundo a Cemig, a interrupção programada de energia elétrica vai ocorrer na Rua Irene Pinto Kneipp, antiga Rua A, 53, no Santa Lúcia, o que pode afetar o funcionamento da estação de bombeamento de água (booster) do bairro. O período previsto para a interrupção é das 9h30 às 16h30. O abastecimento vai ser restabelecido após a conclusão dos serviços da Companhia, com previsão de normalização ao longo da noite do mesmo dia.