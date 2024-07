Nessa segunda-feira (8), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) voltou a permitir que a Via 040, atual concessionária responsável pelo trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, realize a cobrança de pedágio. Na última sexta-feira (5), quando o contrato com a EPR Via Mineira foi assinado, a cobrança havia sido suspensa até que a nova empresa assumisse a concessão.

De acordo com a própria Agência, a nova concessionária vai iniciar as operações no trecho rodoviário em até 30 dias, a partir da data da assinatura do contrato. Em nota, ela informou que, nesse período de transição, "a Via 040 vai continuar a operação básica do trecho com atendimento médico e mecânico, além de cobrar a tarifa atual".

Depois da entrada oficial da EPR na rodovia, a ANTT vai atestar a capacidade técnica da nova empresa para permitir que ela inicie a cobrança das tarifas.

"As tarifas seguirão a tabela do edital, incluindo o desconto oferecido no leilão e ajustes devido à inflação. O Consórcio Infraestrutura MG apresentou um desconto de 11,22% sobre a tarifa básica de pedágio. Os cálculos serão divulgados após o atestamento das condições técnicas e antes do início da cobrança", finalizou em nota.



Tags:

ANT | BR-040