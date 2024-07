A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou o calendário de reposição das aulas no Colégio de Aplicação João XXIII após a greve dos docentes, nessa segunda-feira (8). As aulas, que retornaram no dia 1º de julho, seguem um novo cronograma a partir do próximo sábado (13), data que marcaria o início das férias escolares. O encerramento do ano letivo está previsto para 25 de janeiro de 2025, com reposições também aos sábados.

Segundo o calendário, o primeiro trimestre letivo se encerra em 23 de julho. O segundo trimestre ocorre de 24 de julho a 11 de outubro, e o terceiro trimestre será de 21 de outubro a 25 de janeiro.

O início do ano letivo de 2025 está previsto para 24 de fevereiro.

Para mais detalhes, consulte o calendário completo.