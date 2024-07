A cozinha de uma padaria que fica no Centro de Juiz de Fora pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (10). Ninguém ficou ferido e não foi possível determinar as causas do incêndio.

O fogo começou no segundo pavimento do imóvel, acima do forno industrial. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou forçar a entrada na edificação para combater as chamas.

Seis bombeiros e duas viaturas conseguiram controlar o incêndio e realizar o rescaldo. Os militares não verificaram comprometimento na estrutura visível do imóvel.

O proprietário da padaria esteve no local e foi orientado sobre os procedimentos necessários para a volta à normalidade, devido aos danos, principalmente nas instalações elétrica e hidráulica.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local.