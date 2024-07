Um jovem de 26 anos ficou ferido após a batida entre uma moto e um caminhão na Avenida Simeão de Faria, no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (9). A dinâmica do acidente não foi informada.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte com um corte contuso no lábio e dor no ombro direito.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e aguarda retorno.

