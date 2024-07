A jornalista Oseir Vieira Cassola morreu na madrugada desta quarta-feira (10), aos 64 anos, em Juiz de Fora. A informação foi divulgada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que lamentou a perda em nota. Oseir estava internada há 15 dias no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e faleceu devido a uma perfuração intestinal provocada por diverticulite - uma inflamação de uma ou mais bolsas com formato de balão, conforme o Manual MSD.

Graduada pela UFJF, a jornalista trabalhou na Diretoria de Imagem Institucional da universidade entre 2009 e 2022. Durante esse período, atuou como editora do Portal da UFJF e da revista A3, veículo criado para dar visibilidade à produção científica e cultural da instituição. Antes de sua passagem pela UFJF, Oseir integrou a equipe fundadora do jornal Tribuna de Minas, onde trabalhou de 1981 a 2009 como repórter e editora. Ela também foi assessora de imprensa do Festival de Rock, evento marcante na cena cultural de Juiz de Fora nos anos 1980 e 1990, que contou com a presença de grandes nomes do rock nacional e internacional.

O velório ocorreu no Cemitério Municipal e o sepultamento foi marcado para as 15h.