Um ônibus do transporte público de Juiz de Fora pegou fogo na manhã desta quinta-feira (11) no Bairro Sagrado Coração. O veículo tinha cerca de 15 passageiros, mas ninguém se feriu.

À Polícia Militar (PM), o motorista contou que ao passar pela Rua Marciano Pinto sentiu um forte cheiro de queimado, parou o veículo e ao olhar por baixo do ônibus, notou sinais de fogo perto do motor. Ele então pediu que os passageiros descessem do veículo e logo depois o fogo começou.

O condutor afirmou que o ônibus passou por manutenção recente e que a causa do incêndio pode ter sido uma falha elétrica.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o veículo estava totalmente tomado pelas chamas. A área foi isolada para o combate ao incêndio. Foram usados cerca de 4 mil litros de água para extinguir as chamas.

FOTO: Redes sociais - Ônibus pega fogo em Juiz de Fora

Segundo o Consórcio Via JF, responsável pela frota de ônibus na cidade, o veículo da Linha 137 apresentou sinais de fumaça durante o trajeto bairro/Centro, na Rua Marciano Pinto, e logo depois o ônibus começou a pegar fogo.

O motorista conseguiu que todos os passageiros desembarcassem em segurança e ninguém se feriu. Aos bombeiros, o motorista do coletivo disse que as chamas se propagaram rapidamente, suspeitando-se de uma pane elétrica como causa do incêndio, contudo as causas ainda não foram identificadas.

"Lamentamos o ocorrido e garantimos que uma investigação detalhada será conduzida para apurar todos os fatos", afirmou o Consórcio em nota.

Já a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou através de nota que a manutenção preventiva do veículo foi realizada na última semana e que o ônibus era do ano de 2014, dentro do previsto no contrato firmado em 2016. "A substituição antecipada desses veículos, de modelo 2014, já foi determinada pela Prefeitura e será realizada o mais breve possível".

A PJF ainda complementa que se solidariza com as pessoas que passaram por esse incidente, além de afirmar que irá acompanhar o caso com rigor na apuração dos fatos.