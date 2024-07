Na tarde desta quinta-feira (11), um idoso de 73 anos foi atropelado por um ônibus urbano (Linha 510) na Avenida Rio Branco com a Rua Doutor Romualdo, no Centro de Juiz de Fora. Ele foi socorrido com vida e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A Via JF, empresa responsável pelo veículo, informou que a vítima estava atravessando fora da faixa de pedestres no momento do acidente. Após o atropelamento, o motorista acionou o Samu e prestou os primeiros socorros à vítima. "A Polícia Militar realizou a perícia técnica juntamente com as equipes do Consórcio Via JF e constatou que o pedestre atravessou em local inadequado no momento do acidente, conforme registrado no Boletim de Ocorrência. Foi verificado o tacógrafo do coletivo, que indicou que o motorista seguia em velocidade permitida para a via. Além disso, foi realizado o teste do bafômetro, que confirmou que o motorista estava em condições adequadas para a condução", disse em nota.

Segundo o Samu, quando a vítima foi socorrida, ela tinha sangramento na cavidade oral e no ouvido. Em conjunto com o Serviço de Transporte Inter-Hospitalar (STIH), ela foi entubada, imobilizada e levada ao HPS. No hospital, o atendimento foi realizado pela equipe de cirurgia, porém o paciente não respondeu às medidas e o óbito foi constatado.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a pista de ônibus, que foi totalmente interditada, já está liberada.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para receber mais informações e aguarda retorno.