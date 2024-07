A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (11), 40,5 quilos de maconha avaliados em R$ 243.000,00, dentro de um carro clonado, no Bairro Linhares, em Juiz de Fora. Placas veiculares, balança de precisão e fita para embalar também foram encontradas.

A ação, realizada pela equipe de investigadores da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, com o apoio da 3ª Delegacia de Polícia Civil e da inspetoria regional, teve início após receberem informações anônimas sobre a localização do veículo. O material foi apreendido e a ocorrência registrada.

Em nota, a Civil informou que um procedimento investigatório foi instaurado com o objetivo de consolidar as informações já obtidas, focando os próximos passos na análise das placas veiculares apreendidas.

Ainda conforme a corporação, além da quantidade de drogas, a qualidade do material foi um diferencial. A "droga, foi encontrada em sua forma "in natura", conhecida como "inflorescência". Esta forma demonstra maior pureza e potencial concentrado de THC (princípio ativo), o que eleva significativamente seu valor de mercado em comparação com substâncias similares normalmente encontradas e apreendidas pelas forças de segurança da cidade", explicou.

Drogas | Polícia