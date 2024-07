Nesta quinta-feira (11), um homem, sem idade identificada, ficou ferido após bater em um poste na Avenida Eugênio do Nascimento, no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) em estado grave.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi socorrida com fratura no braço e na perna esquerda, no rosto e apresentava sangramento no ouvido. Como ficou preso às ferragens, o Corpo de Bombeiros auxiliou na sua retirada de dentro do carro.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estiveram no local.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para receber mais informações sobre o ocorrido e com o HPS para saber o atual estado de saúde da vítima, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.