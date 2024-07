Nesta sexta-feira (12), o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou a abertura das inscrições para o sorteio de vagas da VI Colônia de Férias Científica. Segundo a instituição, o evento está programado para ocorrer entre 22 e 26 de julho, das 14h às 17h30, e podem participar crianças entre 6 e 11 anos de idade. As inscrições ficam abertas até o próximo domingo (14), através deste link, e o sorteio acontece dia 15 de julho.



Sobre as vagas

São 52 vagas, sendo 18 para o público de 6 e 7 anos; 16 vagas para crianças de 8 e 9 anos e 18 oportunidades para as de 10 e 11 anos. Metade das vagas é destinada exclusivamente para estudantes de escolas públicas. O resultado sai às 16h, no dia 15, no perfil do Instagram @coloniacientificaufjf.



O projeto

O projeto “Colônia de Férias Científica” é coordenado pelas professoras Fernanda Bombonato, do Instituto de Ciências Exatas (ICE), e Jacy Gameiro, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB). As atividades têm colaboração de Marco Escher (diretor do Centro de Ciências e professor do ICE), Celly Izumi (ICE) e Eloi Teixeira (fundador do Centro de Ciências e diretor do Colégio João XXIII) e contam com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).