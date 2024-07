Os alunos bolsistas que cursam o Ensino Médio Integral do Colégio Jesuítas de Juiz de Fora foram alvo de discriminação socioeconômica por parte de alunos pagantes dentro da instituição. Em resposta, um grupo de pais desses alunos e próprios estudantes divulgaram uma nota de repúdio contra os envolvidos nos atos de preconceito.

De acordo com a nota, além do preconceito, que ocorreu durante jogos colegiais por parte turmas do ensino médio, atos racistas também foram feitos. "É inadmissível que, em um ambiente educacional, estudantes se comportem de maneira tão desrespeitosa e insensível, utilizando desses argumentos como motivo de escárnio e humilhação. Tais atitudes não apenas ferem a dignidade individual, mas também vão contra os princípios de igualdade e respeito que devem reger qualquer comunidade acadêmica", explica.

Alunos também utilizaram camisas que estampavam frases como "Não atendo SUS” e “Papai paga minha faculdade”.

FOTO: Reprodução de redes sociais - Bolsistas do Colégio Jesuítas são alvo de discriminação por alunos pagantes

FOTO: Reprodução de redes sociais - Alunos bolsistas do Colégio Jesuítas são alvo de discriminação por alunos pagantes

Ainda em nota, os pais se solidarizaram "com todos aqueles que foram ofendidos e prejudicados por tais comportamentos", informando que vão continuar "a lutar por um espaço acadêmico mais inclusivo e respeitoso".

Em nota enviada à reportagem, o colégio disse que "todos os estudantes do Colégio dos Jesuítas coabitam e usufruem dos mesmos espaços e são respeitados e incentivados a se respeitarem".



Veja abaixo a nota completa:

"Reafirmamos que todos os estudantes do Colégio dos Jesuítas coabitam e usufruem dos mesmos espaços e são respeitados e incentivados a se respeitarem. Todos os educadores, docentes e não-docentes, atuam pela formação integral dos alunos.

O Colégio dos Jesuítas se solidariza com todos os estudantes e seus familiares diante dos casos de ofensa ocorridos durante suas Olimpíadas. A instituição reconhece seu erro ao não supervisionar a produção de camisetas e assegura que está atendendo todas famílias e alunos, mediando as relações para reestabelecer a convivência harmoniosa e respeitosa que sempre caracterizaram a escola.

O Colégio dos Jesuítas permanecerá com a agenda disponível para os diálogos neste sábado e na próxima semana, reforçando seu compromisso com gestos de gentileza, respeito e amor ao próximo.

O Colégio dos Jesuítas segue firme no propósito de educar, entendendo que é sempre tempo de reafirmar o amor ao próximo, a harmonia, a justiça e a esperança".