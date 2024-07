Uma mulher de 32 anos foi arrastada ao esbarrar em um ônibus no Bairro Carlos Chagas, em Juiz de Fora.

Segundo a Via JF, empresa responsável pelo veículo, que estava a caminho de um atendimento de troca de veículos, um dos manobristas se dirigia ao Bairro Carlos Chagas para realizar a troca quando, ao desviar de uma van escolar, a lateral direita do ônibus acabou esbarrando em uma pedestre. "Apesar de inicialmente a pedestre ter recusado atendimento médico, após insistência da equipe do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), ela concordou em ser atendida", explicou a empresa em nota.

Ela foi atendida pela ambulância do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM-MG) e levada para a UPA Norte sem lesões aparentes, consciente e andando.