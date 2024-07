Morreu nesse domingo (14) o ex-deputado federal Marcello Lignani Siqueira, de 86 anos. Pai do ex-prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, a morte de Marcello foi lamentada pela prefeita Margarida Salomão.

A causa da morte não foi divulgada.

Em publicação nas redes sociais, Bruno lamentou a morte do pai e informou que o corpo será velado até as 15h desta segunda-feira (15) na capela 2 do Parque da Saudade.

“Agradecemos a todos pelo apoio e pelas mensagens de conforto neste momento de dor”, finalizou a mensagem.

Marcello se formou em Engenharia Civil e Eletrotécnica na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1963. Tomou posse como deputado federal em 2003 e seguiu no cargo até 2007. Foi presidente de Furnas, trabalhou na PJF, foi diretor-presidente da Cesama e da Copasa.

Margarida destacou que Marcello foi um “importante personagem da cena política local e nacional, na condição de um dos mais próximos aliados do Presidente Itamar Franco”.