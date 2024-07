Na última quinta-feira (11), uma capivara foi vista às margens do Rio Paraibuna com uma câmara de ar - objeto que fica entre o pneu e a roda - em volta do pescoço, em Juiz de Fora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o animal, porém, quando a equipe se aproximou, ele pulou na água e fugiu. Apesar de não ter sido socorrido, os Bombeiros puderam constatar que ele não estava sendo sufocado pela câmara.

Em nota, a corporação pediu que, caso alguém encontre a capivara, ligue para o 193 para que o resgate seja realizado.