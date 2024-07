Nesta segunda-feira (15), a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) anunciou a abertura de um edital de credenciamento de Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) para prestação de serviços médicos especializados e gestão de escala médica no Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora. O prazo inicial para inscrições vai até a próxima quinta-feira (18), sendo que o edital vai permanecer aberto para novas inscrições durante todo o período de sua validade.



De acordo com a Agência Minas, os CIS selecionados serão responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e complementação das escalas médicas, especialmente na área de anestesiologia, de acordo com as necessidades especializadas identificadas.

Os interessados devem enviar toda a documentação necessária por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG). Detalhes completos sobre o processo de credenciamento, incluindo o edital completo, anexos e orientações específicas, estão disponíveis para consulta neste link.

"A iniciativa tem por objetivo assegurar a assistência de importância estratégica estadual e regional, em níveis secundário e terciário de complexidade. As contratações dos CIS ocorrerão de acordo com a necessidade da Fhemig, em caráter eventual", informou em nota.

As inscrições recebidas após o encerramento do primeiro ciclo serão analisadas de acordo com os procedimentos estabelecidos no edital.