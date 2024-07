Uma jovem de 24 anos, moradora do Bairro Centenário de Juiz de Fora, e um jovem de 23, da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, foram detidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (16). Ambos são suspeitos de participar de um sequestro relâmpago ocorrido no fim do ano passado, quando um homem de 32 anos, com deficiência, foi atraído por meio de um aplicativo de relacionamento.

De acordo com a PCMG, que realiza a investigação desse caso nomeado "Operação Eclesiastes 7:26", a vítima, ao encontrar uma mulher no local combinado, foi rendida por duas pessoas armadas que, no veículo dele, iniciaram uma série de atos violentos contra.

O homem passou mais de seis horas sequestrado, durante as quais foi forçado a realizar transferências bancárias via Pix e teve seu veículo adaptado roubado. Ele ficou amarrado em cárcere privado até ser localizado.

Dois casais participaram desse crime. O outro homem e mulher, sendo esta a que marcou o encontro com a vítima, seguem foragidos até o momento. As investigações continuam para localizá-los.

Os jovens detidos serão encaminhados ao sistema prisional após os procedimentos da polícia judiciária.