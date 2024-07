Instituto Hahaha visita Santa Casa e instituições para idosos em Juiz de Fora

Na próxima semana, a cidade de Juiz de Fora vai receber o Instituto Hahaha pela primeira vez. Conhecido por levar a arte da palhaçaria para hospitais e instituições de acolhimento, o projeto vai promover intervenções artísticas na Santa Casa de Misericórdia, nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) Luiza de Marillac e Santa Helena. O Hahaha, patrocinado pela Drogaria Araujo e realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, tem como objetivo colocar "o riso a serviço da vida".



Confira as datas

Segundo a organização do evento, dois palhaços doutores, que se apresentam como médicos especialistas em “besteirologia" leva alegria ao Hospital Santa Casa nos dias 23 e 25 de julho, às 9h, e para idosos residentes na ILPI Luiza de Marillac no dia 23 de julho, às 14h, e na ILPI Santa Helena no dia 24 de julho, às 13h30. Durante as intervenções, o Hahaha utiliza a arte da palhaçaria e a técnica do improviso, sem script e nem roteiro.

Gyuliana Duarte, artista, fundadora e gestora do Instituto Hahaha, destaca a importância de levar a palhaçaria para dentro dos hospitais e instituições de acolhimento. "É lindo ver a potência da arte de transformar o ambiente e proporcionar mais alegria para pessoas que estão vivendo momentos de vulnerabilidade. Muitas vezes, o Hahaha leva arte e cultura para um público privado deste acesso, que pela primeira vez tem o contato direto com a arte através do palhaço ou da palhaça", afirma Gyuliana.

Além das intervenções, os palhaços também realizam apresentações em duas lojas da Drogaria Araujo: na loja Santa Casa, no dia 24 de julho às 9h30, e na loja Halfeld, no mesmo dia às 10h30.



Instituto Hahaha

O Instituto Hahaha é uma organização da sociedade civil (OSC) que promove a arte da palhaçaria em espaços de saúde e de acolhimento. Com a missão de colocar o riso a serviço da vida, busca garantir o direito e acesso à arte e à cultura para crianças, adolescentes, adultos, idosos, seus familiares, profissionais de saúde e corpo técnico.

Fundado em 2012 por Elen Couto, Eliseu Custódio e Gyuliana Duarte o Hahaha foi inspirado na primeira organização de palhaços médicos “Clown Care Unit” de Nova Iorque e com a expertise de cinco anos de atuação na organização Doutores da Alegria em Belo Horizonte. Além disso, é representante da sociedade civil no Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em Belo Horizonte.



Sobre a Araujo

A Drogaria Araujo começou sua história em 1906 na recém-fundada capital mineira. Ela foi a primeira drogaria de Belo Horizonte a oferecer o plantão 24 horas (1933), a oferecer o serviço de telemarketing do Brasil – o Drogatel Araujo (1963) –, a drogaria Drive-Thru (1990) e a implantar o modelo Drugstore. A rede oferece serviços farmacêuticos, como o Saúde em Dia, com testes rápidos, vacinas, programas com foco na saúde e atendimento domiciliar