O prazo para a entrega de envelopes com a documentação necessária para ocupar a área gastronômica do 2º piso do Mercado Municipal termina na próxima terça-feira (23), em Juiz de Fora.

Conforme o edital 005/2024, são dez unidades ofertadas, sendo seis lojas e quatro quiosques voltados a bares, restaurantes, cafés e similares.

Para participar do processo, os interessados devem entregar os três envelopes no dia 23 de julho, em sessão pública, às 9h30, no auditório do 1º andar do prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



“Os envelopes podem ser entregues pelo próprio proponente ou por intermédio de procurador com procuração registrada em cartório. Não serão aceitos envelopes após este horário, a recomendação é que o interessado chegue no local com meia hora de antecedência”, explicou o Executivo.

Um dos envelopes deve ter Documentos de Habilitação; o segundo com a Proposta Técnica; e o terceiro com a Proposta de Preço. Todos os três devem conter os documentos de acordo com as exigências do Edital e devidamente identificados.

O processo licitatório é na modalidade concorrência, tipo melhor técnica e preço, e poderão pleitear às vagas pessoas jurídicas regularmente constituídas até a data de publicação do edital. Será permitido a cada proponente, ocupar somente um espaço, no qual se incluem box ou loja.

O edital e os avisos publicados no Atos do Governo estão disponíveis na internet.



Especificação de cada loja e quiosques:



4 Quiosques

1 unidade - Exclusiva para Bar com venda de cervejas artesanais produzidas em Juiz de Fora ou Zona da Mata Mineira

1 unidade - Exclusiva para Lanchonete, casa de chá, sucos ou similares

1 unidade - Exclusiva para Confeitaria ou Loja para comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

1 unidade - Exclusiva para Bar com venda de cervejas artesanais produzidas em Juiz de Fora

6 Lojas

1 unidade - Exclusiva para restaurante de comida Étnica. Exemplos: Italiana, Alemã, Mediterrânea, Portuguesa, Afro-Brasileira, Japonesa ou Árabe)

1 unidade - Exclusiva para Restaurante ou Bar com alimentação tipo petiscos de “boteco”

1 unidade - Exclusiva para hamburgueria artesanal

1 unidade - Exclusiva para sorveteria ou loja de Açaí

1 unidade loja master - Exclusiva para restaurante

1 unidade loja master - Exclusiva para pizzaria

Dúvidas e esclarecimentos sobre os editais podem ser protocolados pelo Prefeitura Ágil com destino a Subsecretaria de Licitações e Compras.