Nessa segunda-feira (15), um homem de 43 anos foi atacado por um macaco no Bairro Tiguera, em Juiz de Fora. A informação foi confirmada ao Portal Acessa.com pela Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) nesta quarta (17).

De acordo com a ocorrência, a vítima andava com sua filha quando escorregou na rua e assustou o animal, que o mordeu na panturrilha. A garota, sem idade confirmada, não se feriu, pois o pai a protegeu com o próprio corpo.

Ele foi para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), sendo atendido e liberado.

A PMMA recomenda que, em casos semelhantes, como ferimentos com animais, é necessário procurar atendimento no HPS e entrar em contato com a corporação, podendo acionar também o Corpo de Bombeiros ou a Guarda Municipal.