Nesta quinta-feira (18), alguns bairros da Zona Sudeste de Juiz de Fora devem ter o abastecimento de água interrompido devido a uma troca emergencial de registros na rede de distribuição de água, realizada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). São eles: Barão do Retiro, Botafogo, Floresta, Florestinha, Granjas Bethel, Granjas Paraíso, Jardim Esperança, Pedras Preciosas, Parque das Palmeiras, Parque Jardim São Luiz, Quinta da Conceição, Retiro, Terras Altas e as vilas da Conceição, Santo Antônio e São José.

Os trabalhos ocorrem entre 8h e 17h, em três trechos: nas ruas Nathalina Tavernelli (Estrada João Custódio Veloso - Ponte Córrego Floresta), no Bairro Retiro; no cruzamento entre as ruas Padre Acácio Duarte e João Pires de Almeida, no Bairro Jardim Esperança; e na Rua Opala, 52, no Bairro Pedras Preciosas.

O abastecimento vai ser retomado assim que o serviço for concluído, se normalizando gradualmente na noite do mesmo dia.