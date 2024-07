Um motorista de caminhão que não teve a idade informada foi detido com 56 comprimidos de Rebite na MG-353, em Juiz de Fora, no fim da tarde dessa quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), ao ser abordado, o motorista apresentou nervosismo e com isso foram feitas as buscas.

Ainda conforme a PMRV, ao ser solicitado a nota fiscal do combustível transportado, foram constatadas uma série de irregularidades e contradições. A Receita Estadual foi acionada e após análise, determinou o recolhimento do veículo e da carga, acreditando haver possível fraude na carga e no transporte.

