A partir de 18h30 deste sábado (20) os cruzamentos da Avenida Rio Branco, após a Rua Salgado Filho, no Bom Pastor, até a Rua Agassis, no Mariano Procópio, ficam fechados para o trânsito de veículos devido à passagem de mais de quatro mil competidores na pista central da via. A largada será na praça do bairro Bom Pastor, por isso, a Avenida Dr. José Procópio Teixeira será interditada a partir das 8h de sexta-feira, 19. Para a montagem da estrutura da prova, também será proibido o estacionamento de veículos no trecho da avenida na pista sentido Centro/bairro, entre as ruas Dr. João Penido Filho, que terá a mão invertida, e José Mário Vilella.



A orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) é que no sábado os motoristas evitem ao máximo transitar no bairro Bom Pastor e na região central entre 17h e 22h e utilizem rotas alternativas para não ficarem por longos períodos parados aguardando a passagem dos atletas. A retenção no trânsito será grande em todas as vias que cruzam a Avenida Rio Branco, como Av. Itamar Franco, Rua Belmiro Braga, Rua Barão de São Marcelino, Rua Dr. Romualdo, Rua Espírito Santo, Rua Antônio Carlos, Rua Santa Rita, Rua Floriano, Rua Benjamin Constant e Avenida dos Andradas.



Na pista central da Avenida Rio Branco, o tráfego de ônibus será proibido após às 17h de sábado, até o término da prova. Os ônibus urbanos, ou de transporte interestaduais, que transitam pela Rua Dr. Romualdo e Avenida Itamar Franco vão ter que aguardar a passagem dos competidores para seguirem viagem, devendo os usuários considerarem atrasos no quadro de horários.



O desvio no sentido para o Centro de todo o transporte coletivo e dos veículos que seguem dos bairros Alto dos Passos, pela Rua Belmiro Braga, e os oriundos do bairro Boa Vista, pela Rio Branco, será feito pela Rua Salgado Filho, Rua Márcio Pinto, praça da igreja do bairro e Av. Procópio Teixeira no sentido Centro, até a pista lateral da Avenida Rio Branco.



Os agentes de transporte e trânsito vão monitorar todo o percurso da Corrida da Fogueira, mas, retenções extremamente longas no trânsito serão inevitáveis em toda a região central da cidade e na Zona Sul. Os ônibus que normalmente utilizam este trajeto vão circular pela pista lateral, fazendo breves paradas para embarque e desembarque de passageiros, paralelamente aos pontos existentes.



Confira como fica o desvio de cada linha:



Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150 e 155:



• Sentido Bairro/Centro: …Rua José Eutrópio, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery e Av. Getúlio Vargas.



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Linhas 102 e 116 (Via Garganta):



• Sentido Bairro/Centro: …Av. Rio Branco (Pista lateral), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant (Viaduto Rosa Cabinda), Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas.



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Linhas 115, 117, 121, 125, 130, 136 e 151 (Via Garganta):



• Sentido Bom Pastor/M. Honório: ...Av. Rio Branco (Pista Lateral).



• Sentido M. Honório/Bom Pastor: ...Av. Rio Branco (Pista Lateral).



Linhas 111 e 112:



• Sentido Santa Terezinha/Bom Pastor: …Rua José Eutrópio, Av. Brasil, Rua Professor Godinho, Rua Henrique Burnier, Rua Tereza Cristina, Rua Coronel Vidal, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor)…



• Sentido Bom Pastor/Santa Terezinha: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Linhas 100, 104, 106, 108, 113, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 141 e 142:



• Sentido Santa Terezinha/Bom Pastor: …Rua José Eutrópio, Av. Brasil, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor)...



• Sentido Bom Pastor/Santa Terezinha: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Rio Branco (Pista lateral)…



Linha 129:



• Sentido Bom Pastor/Centro: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Rio Branco (Pista lateral)…



• Sentido Centro/Bom Pastor: …Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor)…



• Sentido Bom Pastor/Centro: ...Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório).



Linhas 137, 140, 143 e 145:



• Sentido Bairro/Manoel Honório: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …, Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Rio Branco (Pista lateral), …



• Sentido Manoel Honório/Bairro: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor)…



Linhas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210:



• Sentido Bairro/Centro: …Rua Américo Lobo, Av. Rio Branco (Pista lateral), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas…



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Centro/Manoel Honório)…



Linhas 211, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 226 e 299:



• Sentido Bom Pastor/Manoel Honório: ...Av. Rio Branco (Pista lateral)...



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Rio Branco (Pista lateral)…



• Sentido Manoel Honório/Bom Pastor: ...Av. Rio Branco (Pista lateral…



Linhas 221 e 222:



• Sentido Bom Pastor/Manoel Honório: ...Av. Rio Branco (Pista lateral)…



• Sentido Manoel Honório/Bom Pastor: ...Av. Rio Branco (Pista lateral)…



Linhas 239, 249 e 259:



• Sentido Bairro/Centro: …Rua Américo Lobo, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor)…



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), Av. Governador Valadares…



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …, Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Barão do Rio Branco (Pista lateral),…



Linha 311:



• Sentido Santa Tereza/Manoel Honório: …Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



• Sentido Manoel Honório/Santa Tereza: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Centro), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant, Av. Getúlio Vargas….



Linhas 402, 403, 404, 405 e 406:



• Sentido Bairro/Centro: …Rua Américo Lobo, Av. Rio Branco (Pista lateral), Rua Agassis, Rua Oscar Surerus, Av. Brasil, Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas…



Linhas 402, 403, 404, 405 e 406:



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (Pista lateral), Av. Governador Valadares…



Linhas 500, 501, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 528 e 537:



• Sentido Bairro/Centro: …Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Centro/Bairro)…



Linhas 516, 530, 533, 538, 540 e 542:



• Sentido Bairro/Centro: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas…



• Sentido Centro/Bairro: Sem Alteração

Linhas 539, 544, 548:



• Sentido Bairro/Centro: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco…



Linhas 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 620, 621 e 622:



• Sentido Bairro / Centro: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas…



• Sentido Centro/Bairro: Sem Alteração



Linhas: 611 e 612:



• Sentido Esplanada/Granbery: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor).



• Sentido Granbery/Esplanada: …Rua Dr. Antônio Carlos, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório).



Linhas 626 e 636:



• Sentido Bairro/Bom Pastor: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor)…



• Sentido Bom Pastor/Bairro: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório), Rua Silva Jardim…



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Rio Branco (Pista lateral)…



Linha 640:



• Sentido Rodoviária/Centro: …Rua Henrique Burnier, Av. Brasil, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Bom Pastor).



• Sentido Centro/Rodoviária: …Av. João Goulart, Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Linhas 703, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 753, 757, 758, 761 e 767:



• Sentido Bairro/Centro: …Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Getúlio Vargas.



• Sentido Centro/Bairro: Sem alteração.



Linhas 700,701,702,704,705,709,737:



• Sentido Bairro/Centro: ...Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas…



• Sentido Centro/Bairro: Sem alteração.



Linha 766:



• Sentido Bairro/Centro: …Av. Brasil, Av. Rio Branco (pista lateral sentido Bom Pastor)...



• Sentido Centro/Bairro: …Av. Rio Branco (Pista lateral sentido Manoel Honório)…



Observação: Quando o cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. Dr. José Procópio Teixeira estiver interditado, o itinerário será: …Av. Rio Branco, Rua Salgado Filho, Rua Pedro Mendes, contornar a Praça da Igreja, Av. Dr. José Procópio Teixeira, Av. Rio Branco (Pista lateral)…



Observação: Os itinerários das linhas que não foram citadas não sofrerão alterações.