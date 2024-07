No próximo domingo (21), o abastecimento de água da cidade de Juiz de Fora, exceto a Cidade Alta, vai ficar comprometido devido a uma manutenção da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) na Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI). O serviço, que ocorre de 7h30 às 17h, consiste na limpeza da caixa de partida e decantadores da unidade. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o objetivo é melhorar o processo de produção de água tratada.

A Cesama explica que 75% da vazão de água produzida nessa estação vai ser reduzida. "A ETA CDI é responsável por cerca de 40% do fornecimento de água de Juiz de Fora e, como o sistema é interligado, a Cesama orienta toda a população para que economize água durante os trabalhos, minimizando os impactos. As outras duas unidades de tratamento de água do município, ETA Marechal Castelo Branco e São Pedro, continuarão operando com 100% da capacidade. Haverá, ainda, caminhões pipa para atendimento às instituições de saúde".

Dessa forma, assim que os trabalhos forem concluídos, o abastecimento de água vai ser retomado, sendo regularizado ao longo da segunda-feira (22).