Na noite dessa quinta-feira (18), uma jovem de 23 anos, a terceira suspeita de participar de um sequestro relâmpago de uma pessoa com deficiência no ano passado em Juiz de Fora, foi detida pela Polícia Civil. Ela estava foragida desde a última terça-feira (16), no município de Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, que realiza a investigação do caso, a vítima, um homem de 32 anos que não possui uma das pernas, havia marcado um encontro através do Tinder, um aplicativo de relacionamento. Ao encontrar uma mulher no local combinado, ele foi rendido por duas pessoas armadas que, no veículo dele, iniciaram uma série de atos violentos, onde realizou transferências bancárias via Pix e teve seu veículo adaptado roubado.

A jovem foi localizada após uma troca de informações entre as unidades da 5ª e 6ª delegacias e as equipes da 108ª DP (Três Rios/RJ) e do 38º BPMERJ. Após a apreensão, ela foi submetida aos procedimentos de praxe, incluindo a realização de corpo de delito. Durante seu depoimento, optou por permanecer em silêncio. Ainda conforme a Polícia Civil, ela vai ter encaminhada ao Complexo Penitenciário de Bangu, onde permanece à disposição da Justiça até nova decisão.

O Delegado Marcio Savino informou que já foi solicitado o recambiamento da autora para a cidade de Juiz de Fora, onde a continuidade das investigações será conduzida. A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda agora a decisão judicial sobre o pedido.



Outras apreensões

Na última semana, outra jovem de 24 anos, moradora do Bairro Centenário de Juiz de Fora, e um jovem de 23, da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, foram detidos durante a operação. Eles também foram encaminhados ao sistema prisional após os procedimentos da polícia judiciária.