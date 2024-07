Fechado há mais de três anos devido ao afundamento do solo identificado pela Defesa Civil, o Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp) foi reestabelecido pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) como porta de entrada da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (4ª Risp) nesta semana, em Juiz de Fora.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na última quarta-feira (17), iniciou-se a transferência dos detentos do Presídio de Matias Barbosa para a nova unidade. Em nota, a Sejusp informou que "o Presídio de Matias Barbosa será desativado em breve. A unidade é de pequeno porte e sua estrutura não é compatível com as propostas de ressocialização, profissionalização e oferta de estudos aos custodiados preconizadas pelo Depen-MG."

A decisão de reestabelecer o Ceresp, que agora conta com 523 vagas masculinas, foi tomada após a conclusão das áreas de segurança e de carceragem do centro, com apenas ajustes finais na parte externa da unidade ainda pendentes.