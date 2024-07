A partir de agosto, motociclistas não devem pagar pedágio na BR-040, trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), essa isenção também vale para motonetas, bicicletas motorizadas, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático.

Também no início de agosto, a EPR Mineira, nova concessionária responsável pela via, vai iniciar as operações no trecho rodoviário.

Até que isso aconteça, a Via 040 vai continuar a operação básica do trecho com atendimento médico e mecânico, além de cobrar a tarifa atual.



ANTT voltou a permitir cobrança de pedágio na última semana

Na última semana, dia 9 de julho, a ANTT voltou a permitir que a Via 040 realizasse a cobrança de pedágio. A decisão ocorreu após quatro dias de suspensão da tarifa.